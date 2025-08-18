  1. हिन्दी समाचार
  3. Amethi News : जगदीशपुर बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, चालक ओमप्रकाश मिश्रा का बैग सहित कई सामान चोरी

जगदीशपुर बस अड्डे (Jagdishpur Bus Stand) पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। जानकारी के अनुसार काशी डिपो (Kashi Depot) की बस के चालक ओमप्रकाश मिश्रा (Driver Omprakash Mishra) बीती रात लगभग 2 बजे बस खराब हो जाने के कारण स्टेशन परिसर में गाड़ी खड़ी कर वहीं सो गए। इसी दौरान उनकी बस से बैग चोरी हो गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अमेठी। जगदीशपुर बस अड्डे (Jagdishpur Bus Stand) पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। जानकारी के अनुसार काशी डिपो (Kashi Depot) की बस के चालक ओमप्रकाश मिश्रा (Driver Omprakash Mishra) बीती रात लगभग 2 बजे बस खराब हो जाने के कारण स्टेशन परिसर में गाड़ी खड़ी कर वहीं सो गए। इसी दौरान उनकी बस से बैग चोरी हो गया।

चोरी हुए बैग में एटीएम कार्ड, पासबुक, कपड़े, मोबाइल चार्जर और लगभग 500 रुपये नकद मौजूद थे। चालक का कहना है कि रातभर स्टेशन पर कोई चौकीदार नहीं था, जबकि बस अड्डे के अंदर बड़ी संख्या में निजी वाहन खड़े रहते हैं। घटना के समय बस में मौजूद परिचालक जयशंकर यादव (Kashi Depot) ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए रात में चौकीदार या सुरक्षा गार्ड की कोई तैनाती नहीं है।

हालांकि इस मामले में चालक ने अभी तक थाने में कोई लिखित तहरीर नहीं दी है। इस संबंध में जब हमारी बात SO जगदीशपुर से हुई तो उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं अपने स्तर से इसकी जांच कराऊंगा और आवश्यक कार्रवाई करूंगा। इस घटना के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने भी मांग उठाई है कि बस अड्डे पर रात में चौकीदार और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

