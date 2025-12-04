Rahu Shukra Yuti 2026 : नए साल में 18 साल बाद बनेगी राहु-शुक्र की अद्भुत युति , इन राशियों की किस्मत बदलेगी

विद्वान ज्योतिषियों के नजरिए से साल 2026 बहुत ही खास रहने वाला है। नए वर्ष 2026 की शुरुआत में शुक्र कुंभ राशि में विचरण करेंगे, जहां राहु भी बैठे हुए हैं। ऐसे में साल 2026 की शुरुआत में कुंभ राशि में राहु-शुक्र की युति होगी। कई साल के बाद बनने वाला ये राहु शुक्र का विशेष संयोग ज्योतिषीय दृष्टि से काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। क्योंकि राहु और शुक्र दोनों ही सुख, वैभव, आकर्षण, अवसर, नाम-प्रतिष्ठा और लग्जरी से जुड़े ग्रह हैं, लेकिन दोनों की ऊर्जा एक-दूसरे से काफी अलग होती है।

वृषभ

राहू-शुक्र का सांयोग वृषभ राशि वालो के लिए आर्थिक और रोजगार सबधी सफलता लेकर आएगा। लबे समय से चले आ रहे प्रयास अचानक बदल सकते हैं। तरक्की, बिजनेस विस्तार या बड़े प्रोजेक्ट मिलने के योग दिख रहे हैं। कला, फैशन या धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को खास पहचान मिल सकती है।

मिथुन

राहू-शुक्र की युति मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही खास मानी जा रही है। सामाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अर्थ वृद्धि दिखाई देगी। निवेश, नौकरी परिवर्तन, विदेश से जुड़े काम या उच्च शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

धनु

राहु-शुक्र की युति धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जा रही है। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। नई पहचान और नए प्रयास करने के अवसर प्राप्त होंगे।