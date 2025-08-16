'वोट चोरी' मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग को घेरा, वीडियो जारी कर लिखा - चोरी-चोरी, चुपके-चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है...

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वोट चोरी (Vote Chori ) को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग (Election Commission) को घेरा है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लापता वोट लिखकर एक बॉलीवुड फिल्म का वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा कि चोरी चोरी, चुपके चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है। कांग्रेस ने भी एक वीडियो जारी करते हुए एक्स पर लिखा कि आपके वोट की चोरी, अधिकारों की चोरी है। आइये हम सब मिलकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अधिकारों को बचाएं।

राहुल गांधी की (Rahul Gandhi) ओर से जारी किए गए वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस थाने में यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि उसका वोट चुरा लिया गया है। वह अधिकारियों से कहता है कि लाखों वोट चुराए जा रहे हैं। इससे पुलिसकर्मी यह सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उनका वोट भी चुराया गया है? एक मिनट लंबे वीडियो का शीर्षक ‘लापता वोट’ है। इसे हाल ही में आई एक फिल्म के शीर्षक से लिया गया है।

कांग्रेस ने भी जारी किया वीडियो

कांग्रेस ने बुधवार को भी एक वीडियो जारी किया। इसमें दिखाया गया कि कैसे फर्ज़ी वोट डाले जा रहे हैं। वीडियो में एक परिवार को मतदान केंद्र में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है, जिसमें दो व्यक्ति उन्हें बता रहे हैं कि उनके वोट पहले ही डाले जा चुके हैं, और अंत में दोनों व्यक्ति फर्जी वोट डालते हैं, तथा मेज पर बैठे एक अधिकारी को अंगूठा दिखाते हैं, जिसकी मेज पर चुनाव चोरी आयोग की डिस्प्ले प्लेट लगी है।

कांग्रेस ने दावा किया है कि वोट चोरी उसके लिए करो या मरो का मुद्दा है, और उसने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने आरोपों को लोगों तक ले जाने के लिए एक रोडमैप की घोषणा की है। कांग्रेस ने लोगों के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें वे पंजीकरण करा सकते हैं और वोट चोरी के खिलाफ चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल मतदाता सूची की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त कर सकते हैं।