राहुल गांधी ने फिर साधा चुनाव आयोग पर निशाना, बोले- कभी ‘मृत लोगों’ के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था, इस अनोखे अनुभव के लिए थैंक्यू EC

नई दिल्ली। देश में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले का आरोप केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगाया था। यह मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को एक्स पोस्ट पर वीडियो पोस्ट पर एक बार फिर चुनाव आयोग (Election Commission) पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग (Election Commission) की वोटर लिस्ट में जिनको मृत घोषित कर दिया गया था। उनके साथ चाय पीकर जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी ‘मृत लोगों’ के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग (Election Commission)।

इस पोस्ट में राहुल गांधी ने एक वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो दिखने में गरीब परिवार के और ग्रामीण इलाके के लग रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सुना है आप जिंदा ही नहीं हैं, आपको पता कैसे चला? तो सामने वाले शख्स ने कहा, जिंदा में लोगों ने मृत घोषित कर दिया है। वोटर लिस्ट चेक किया तो ये पता चला। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग ने आपको मार दिया। आपको क्या लगता है कि आपके जैसे कितने लोग हैं और आप कितने पोलिंग बूथ से हैं?

राहुल गांधी से मिले मृत घोषित वोटर

इसके जवाब में वो कहते हैं कि एक पंचायत में कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे। अभी सर हम 3 से 4 पोलिंग बूथ से हैं। कई लोग अभी यहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। तेजस्वी जी के विधानसभा राघोपुर सीट से इन लोगों को मृत घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये महिला आज सुप्रीम कोर्ट में 6 घंटे खड़ी रही हैं। वही मांग है कि बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनकी बारे में जानकारी दी जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि 36 लाख वो कौन लोग हैं जो शिफ्ट हो गए हैं? इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ये डेटा देना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर वो डेटा दे देंगे तो ये पूरा गेम उनका खत्म हो जाएगा।