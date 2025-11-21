दुबई एयर शो में शहीद हुए एयर फोर्स के पायलट के परिवार के लिए राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदनाएं

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Leader of the Opposition Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को दुबई एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट (Tejas Aircraft) के क्रैश में शहीद इंडियन एयर फ़ोर्स पायलट के परिवार के प्रति अपनी दिल से संवेदनाएं शेयर कीं। उन्होंने कहा कि दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में हमारे बहादुर एयर फोर्स पायलट के जाने से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी दिल से संवेदनाएं हैं। देश उनके साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत और सेवा का सम्मान करता है।

बता दे कि शुक्रवार को दुबई एयर शो 2025 में एक तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने और उसमें आग लगने से पायलट की मौत हो गई। इंडियन एयर फ़ोर्स ने अपने बयान में कहा कि दुबई एयर शो में एक एरियल डिस्प्ले के दौरान एक तेजस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में पायलट को जानलेवा चोटें आईं। सेना को जान के नुकसान पर गहरा दुख है और इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। एक्सीडेंट का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी बनाई जा रही है। मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रहे दुबई एयरशो के आखिरी दिन एक फाइटर जेट फ्लाइट डेमोंस्ट्रेशन के दौरान क्रैश हो गया। लोकल मीडिया ने बताया कि प्लेन बड़ी भीड़ के सामने एरियल डिस्प्ले करते समय नीचे गिर गया।