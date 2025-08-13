  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं इसलिए वे आंध्र में वोट चोरी की बात नहीं करते…’ जगन मोहन रेड्डी का कांग्रेस पर हमला

Amaravati: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने इस मामले में चुनाव आयोग के भाजपा साथ मिलकर चुनावों में धांधली के आरोप लगाए हैं। इस बीच आंध्र-प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के ज़रिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में हैं। इसलिए वह प्रदेश में वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को मीडिया से कहा, “जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, तो वे आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते, जहां घोषित नतीजों और मतगणना के दिन के नतीजों के बीच सबसे ज़्यादा 12.5% वोटों का अंतर है। वे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते? जबकि अरविंद केजरीवाल ख़ुद विधायक का चुनाव हार गए थे। वे ऐसा नहीं करते। राहुल गांधी आंध्र के बारे में बात नहीं करते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के ज़रिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में हैं। मैं राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करूँ, जो ख़ुद अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं?”

