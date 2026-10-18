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राहुल गांधी का मोदी सरकार पर सीधा हमला, बोले- लाखों भारतीय युवाओं को सिस्टम से बाहर रखने के लिए बनी है नई शिक्षा नीति

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने देश की नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर, ताकत और संसाधनों से वंचित तथा अंग्रेजी नहीं बोल पाने वाले युवाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस बयान ने शिक्षा प्रणाली में समान अवसर और सामाजिक न्याय को लेकर बहस को फिर चर्चा में ला दिया है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने देश की नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर, ताकत और संसाधनों से वंचित तथा अंग्रेजी नहीं बोल पाने वाले युवाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस बयान ने शिक्षा प्रणाली में समान अवसर और सामाजिक न्याय को लेकर बहस को फिर चर्चा में ला दिया है।

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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि अगर आपके पास पैसा या ताकत नहीं है, या आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो यह सिस्टम बिना सोचे-समझे आपको बाहर कर देगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी व्यवस्था को शिक्षा प्रणाली नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह लोगों को बाहर रखने वाली व्यवस्था है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के मुताबिक, इसे इस तरह बनाया गया है कि लाखों भारतीय युवाओं को अवसरों से दूर रखा जा सके।

शिक्षा में समान अवसर का मुद्दा उठाया

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस बयान का मुख्य मुद्दा शिक्षा तक समान पहुंच और युवाओं को आगे बढ़ने के बराबर अवसर देने से जुड़ा है। उनके बयान में आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रभाव और अंग्रेजी भाषा की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की समावेशिता पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इस बयान के संदर्भ और इससे जुड़ी किसी विशेष नीति या घटना की स्वतंत्र पुष्टि के बिना यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी टिप्पणी किस खास व्यवस्था को लेकर की गई है। अब मुख्य सवाल यह खड़ा होता है कि क्या देश की शिक्षा व्यवस्था हर युवा को उसकी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर दे पा रही है, या आर्थिक स्थिति और भाषा अब भी बड़ी बाधा बनी हुई हैं?

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