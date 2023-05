Rahul Gandhi US Visit : कर्नाटक की जीत से कांग्रेस का उत्साह सातवें आसमान पर ,राहुल गांधी अब अमेरिका में प्रवासी भारतीय को करेंगे संबोधित

Rahul Gandhi US Visit: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक बार फिर विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। राहुल 31 मई को 10 दिनों के अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे, जहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ऐसे समय में अमेरिका जा रहे हैं, जब अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का दौरा भी तय है। उन्हें यूएस प्रेसीडेंट जो बाइडन (US President Joe Biden) ने आमंत्रित किया है। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) की ओर से राजकीय यात्रा का न्योता मिला था। इस दौरान वे व्हाइट हाउस (White House) में आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल होंगे।

जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 4 जून को न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध मैडिसन स्कवायर गार्डन (Madison Square Garden) में लगभग 5 हजार एनआरआई (NRI) को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भी मैडिसन स्कवायर गार्डन (Madison Square Garden) में भारतीय-अमेरिकियों (Indian-Americans) को संबोधित कर चुके हैं। साल 2014 में पहली बार पीएम बनने के बाद सितंबर में उनका यहां भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तकरीबन 19 हजार लोग शामिल हुए थे।

राहुल गांधी 10 दिन रहेंगे यूएस में

कर्नाटक चुनाव में मिली बड़ी जीत से कांग्रेस पार्टी में उत्साह सातवें आसमान पर है। इस बढ़े हुए मनोबल के साथ राहुल गांधी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में पहुंचेंगे। राहुल करीब 10 दिन अमेरिका में बिताएंगे। वे राजधानी वाशिंगटन और कैलिफोर्निया भी जाएंगे। जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन और उनकी स्पीच होगी। इसके अलावा वो वहां के राजनेताओं और उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे।

ब्रिटेन दौरा रहा था काफी विवादित

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का यूएस दौरा काफी खबरों में रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले वो ब्रिटेन दौरे पर गए थे। वहां उनके बयानों ने भारत में सियासी भूचाल ला दिया था। कांग्रेस नेता ने वहां मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र दवाब में है और उस पर हमले हो रहे हैं। संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिए जाते हैं।

राहुल के इन आरोपों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने संसद में जमकर बवाल काटा था। बीजेपी सांसद संसद में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के माफी मांगने पर अड़ गए थे। बजट सत्र का दूसरा सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया था। हालांकि, राहुल गांधी अंत तक अपने बयान पर कायम रहे और माफी मांगने से साफ इनकार किया था। ऐसे में अब वे अपने इस दौरे पर मोदी सरकार को किस तरह निशाने पर लेते हैं देखना दिलचस्प होगा।