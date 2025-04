हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने लिखा पत्र, ‘रोहित वेमुला एक्ट’ लागू करने का किया आग्रह

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्य में ‘रोहित वेमुला एक्ट’ लागू करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि, कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र को शेयर किया है। साथ ही लिखा कि, जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती।

"The murder of bright young people like Rohith Vemula, Payal Tadvi and Darshan Solanki is simply not acceptable. It is time to put a firm end to this.

I urge the Telangana government to enact the Rohith Vemula Act so that no child of India has to face what Dr. B.R.Ambedkar,… pic.twitter.com/7XpgZzbemE

— Congress (@INCIndia) April 21, 2025