राहुल गांधी का एयर पॉल्यूशन पर बड़ा बयान, कहा- संसद में बहस करने की मांग

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को विंटर सेशन से पहले देश के कई शहरों में एयर पॉल्यूशन पर पार्लियामेंट में बहस की मांग की। एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने एयर पॉल्यूशन की समस्या के लिए कोई जल्दी प्लान या जवाबदेही न होने का आरोप लगाते हुए केंद्र पर सवाल उठाया है। उन्होंने ​कहा कि मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वह मुझसे एक ही बात कहती है उसका बच्चा ज़हरीली हवा में सांस लेते हुए बड़ा हो रहा है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने शुक्रवार को विंटर सेशन से पहले देश के कई शहरों में एयर पॉल्यूशन (air pollution) पर संसद (Parliament) में बहस की मांग की। एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने एयर पॉल्यूशन (air pollution) की समस्या के लिए कोई जल्दी प्लान या जवाबदेही न होने का आरोप लगाते हुए केंद्र पर सवाल उठाया है। उन्होंने ​कहा कि मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वह मुझसे एक ही बात कहती है उसका बच्चा ज़हरीली हवा में सांस लेते हुए बड़ा हो रहा है। वे थके हुए, डरे हुए और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने घुट रहे हैं। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार कोई जल्दी, कोई प्लान, कोई जवाबदेही क्यों नहीं दिखाती।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत को एयर पॉल्यूशन (air pollution) पर तुरंत, डिटेल्ड पार्लियामेंट डिबेट (Detailed Parliament debate) और इस हेल्थ इमरजेंसी (health emergency) से निपटने के लिए एक सख्त एक्शन प्लान की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को साफ़ हवा चाहिए बहाने और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें नहीं। इस बीच, पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस 30 नवंबर को शाम पांच बजे सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के घर, दस जनपथ पर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग करेगी। ताकि एक दिसंबर से शुरू होने वाले विंटर सेशन की स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद कजेरीवाल (Former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने भी उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन (air pollution) का सॉल्यूशन न देने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।

