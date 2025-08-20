  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘राज कुंद्रा की किडनी मांस-मदिरा वाली, मत लीजिए’… फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद महाराज को लिखा पत्र

वृंदावन के फेमस   संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं और वह करीब 18 सालों से डायलिसिस पर हैं. इस जानकारी के बाद प्रेमानंद महाराज को मशहूर बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी किडनी देने का ऑफर दिया. हालांकि इसे प्रेमानंद महाराज ने स्वीकार नहीं किया. इस मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है. इसी बीच मथुरा के दिनेश फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद महाराज को एक लेटर लिखा है और अपनी किडनी ऑफर की है.

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

प्रेमानंद महाराज को दिनेश फलाहारी बाबा ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि अगर प्रेमानंद महाराज किडनी स्वीकार करें तो वह उनकी किडनी करें. उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा की किडनी मांस और मदिरा का रसपान कर चुकी है. वह पूरी तरह से तामसी है. इसके अलावा उन्होंने राज कुंद्रा को एक विवादित शख्सियत भी बताया है. इसी दौरान उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा की किडनी पूरी तरह से दूषित है.

फलाहारी बाबा ने की किडनी ऑफर

दिनेश फलाहारी बाबा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की बात कही है. उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लिखे लेटर में बताया कि वह चाहें तो दिनेश फलाहारी बाबा की किडनी ले सकते हैं. उनकी किडनी पूरी तरह से मांस मदिरा से बहुत दूर है और वह फलाहारी भी हैं. इसलिए उन्होंने अपनी किडनी देने की बात कही है. उन्होंने आगे लिखा है कि प्रेमानंद बाबा को हर ब्रजवासी प्रेमानंद महाराज को भगवान समान मानते हैं. वह उनके लिए जान भी दे सकते हैं.

प्रेमानंद बाब के लिए फलाहारी बाबा ने कहा कि बृजवासी उनसे बहुत स्नेह करते हैं और वह भी ब्रजवासियों से बहुत स्नेह करते हैं. श्री राधा कृष्ण भी ब्रजवासियों से बहुत स्नेह किया करते हैं. ऐसे में प्रेमानंद महाराज उनकी किडनी स्वीकार करें. उन्होंने आग्रह किया है कि प्रेमानंद महाराज उनके अलावा किसी और की किडनी न लें.

