Rajasthan Assembly Elections: कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान में भी उसी अंदाज में दिखे राहुल गांधी, देखिए तस्वीरें...

Rajasthan Assembly Elections: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी बेंगलुरु में एक नए अंदाज में दिखे थे। चुनाव के दौरान वो एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी की सवारी की थी, जिसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। साथ ही कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी। कर्नाटक चुनाव के बाद पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है।

Empower women like Mimansha Upadhyay, and they’ll lead our country to a brighter future. pic.twitter.com/h2p6uW4Kag

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2023