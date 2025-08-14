  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Coolie Box Office Day 1: रिलीज होते ही जबर्दस्त Collection कर रही रजनीकांत की फिल्म, पहले ही दिन कमाए इतने करोड़

Coolie Box Office Day 1: रिलीज होते ही जबर्दस्त Collection कर रही रजनीकांत की फिल्म, पहले ही दिन कमाए इतने करोड़

टॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकान्त की फिल्म ‘कुली’ आज  सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। वहीं फिल्म पहले दिन ही खूब कमाल  की है। फिल्म 'कुली' में रजनीकांत के साथ साथ आमिर खान और नागार्जुन जैसे मोस्ट पॉपुलर स्टार हैं। यही वजह है जो फिल्म 'कुली' को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसा सिनेमा के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब ये तीनों सितारे एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए फिल्म 'कुली' की पहले दिन की कमाई तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. Sacnilk.com की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म 'कुली' ने सभी भाषाओं में अब तक करीब 23.38 करोड़ छाप डाले हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकान्त की फिल्म ‘कुली’ आज  सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। वहीं फिल्म पहले दिन ही खूब कमाल  की है। फिल्म ‘कुली’ में रजनीकांत के साथ साथ आमिर खान और नागार्जुन जैसे मोस्ट पॉपुलर स्टार हैं। यही वजह है जो फिल्म ‘कुली’ को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसा सिनेमा के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब ये तीनों सितारे एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए फिल्म ‘कुली’ की पहले दिन की कमाई तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. Sacnilk.com की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ‘कुली’ ने सभी भाषाओं में अब तक करीब 23.38 करोड़ छाप डाले हैं. अगर ऐसा ही रहा तो ये फिल्म जल्द ही 25 करोड़ का आंकड़ा तो आराम से पार कर जाएगी. फिल्म ‘कुली’ की मॉर्निंग शोज में करीब 81.95 ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है।

पढ़ें :- Coolie: कुली की रिलीज से पहले दिखा थलाइवा का जलवा, प्रसिद्ध मंदिर में हुई पूजा कर फैंस ने लुटाया प्यार

अमेरिका में भी बजा फिल्म ‘कुली’ के नाम का डंका

बुक माई शो की एक रिपोर्ट की मानें तो इस प्लेटफार्म पर ही 2.50 मिलियन टिकटों की एडवांस बुकिंग की गई है. विदेशों में भी फिल्म ‘कुली’ का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. बताया जा है कि केवल नॉर्थ अमेरिका में ही करीब 24 करोड़ की एडवांस बुकिंग की गई है. हालांकि फिल्म ‘कुली’ की असली कमाई जानने के लिए फैंस को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।

वार 2 हुई कुली से पीछे

कुली और वार 2 दोनों आज ही रिलीज हुई हैं। दोनों को लेकर काफी बज़ हुआ था। दोनों लेकिन वहीं जब बॉक्स ऑफिस की सफलता की बात करें कुली ने  वार 2 को पटक दिया है।

पढ़ें :- Coolie : कुली ने एडवांस बुकिंग में छाप दिए करोड़ों, War 2 को रिलीज से पहले मिल रही भारी टक्कर

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

War 2 Box Office Collection Day 1: वार 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किया इतना Collection

War 2 Box Office Collection Day 1: वार 2 ने पहले दिन...

Coolie Box Office Day 1: रिलीज होते ही जबर्दस्त Collection कर रही रजनीकांत की फिल्म, पहले ही दिन कमाए इतने करोड़

Coolie Box Office Day 1: रिलीज होते ही जबर्दस्त Collection कर रही...

War 2 OTT Release Date: जानिए OTT platform पर कब रिलीज होगी वार 2 , मेकर्स ने दी बड़ी जानकारी

War 2 OTT Release Date: जानिए OTT platform पर कब रिलीज होगी...

Bigg Boss 19: बिग बॉस में पहली बार ऑडियंस के हाथ में फैसला, कौन होगा घर में IN और OUT?

Bigg Boss 19: बिग बॉस में पहली बार ऑडियंस के हाथ में...

Bigg Boss 19: महाभारत की कुंती बनी Bigg Boss 19 की कंफर्म कंटेस्टेंट, एल्डर सिस्टर भी रही है शो का हिस्सा

Bigg Boss 19: महाभारत की कुंती बनी Bigg Boss 19 की कंफर्म...

शाहरुख खान बेटे के साथ मिलकर बनाएंगे व्हिस्की, लिकर कंपनी रडिको खेतान से मिलाया हाथ

शाहरुख खान बेटे के साथ मिलकर बनाएंगे व्हिस्की, लिकर कंपनी रडिको खेतान...