Coolie Box Office Day 1: रिलीज होते ही जबर्दस्त Collection कर रही रजनीकांत की फिल्म, पहले ही दिन कमाए इतने करोड़

टॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकान्त की फिल्म ‘कुली’ आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। वहीं फिल्म पहले दिन ही खूब कमाल की है। फिल्म ‘कुली’ में रजनीकांत के साथ साथ आमिर खान और नागार्जुन जैसे मोस्ट पॉपुलर स्टार हैं। यही वजह है जो फिल्म ‘कुली’ को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसा सिनेमा के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब ये तीनों सितारे एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए फिल्म ‘कुली’ की पहले दिन की कमाई तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. Sacnilk.com की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ‘कुली’ ने सभी भाषाओं में अब तक करीब 23.38 करोड़ छाप डाले हैं. अगर ऐसा ही रहा तो ये फिल्म जल्द ही 25 करोड़ का आंकड़ा तो आराम से पार कर जाएगी. फिल्म ‘कुली’ की मॉर्निंग शोज में करीब 81.95 ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है।

अमेरिका में भी बजा फिल्म ‘कुली’ के नाम का डंका

बुक माई शो की एक रिपोर्ट की मानें तो इस प्लेटफार्म पर ही 2.50 मिलियन टिकटों की एडवांस बुकिंग की गई है. विदेशों में भी फिल्म ‘कुली’ का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. बताया जा है कि केवल नॉर्थ अमेरिका में ही करीब 24 करोड़ की एडवांस बुकिंग की गई है. हालांकि फिल्म ‘कुली’ की असली कमाई जानने के लिए फैंस को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।

वार 2 हुई कुली से पीछे

कुली और वार 2 दोनों आज ही रिलीज हुई हैं। दोनों को लेकर काफी बज़ हुआ था। दोनों लेकिन वहीं जब बॉक्स ऑफिस की सफलता की बात करें कुली ने वार 2 को पटक दिया है।