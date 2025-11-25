नॉन-वेज खाने पर जमकर ट्रोल हुए रणबीर कपूर, जानिए क्या बोल रहे नेटिजन्स

  1. हिन्दी समाचार
रामायण  फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले अभिनेता रणबीर कपूर एक बार फिर नेटीजंस के निशाने पर आ गए हैं। एक्टर इन दिनों अपनी आने वाली मेगाबजट फिल्म ‘रामायण’ की शूटिंग में बिजी हैं।  इसमें रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका निभाते नजर आएंगे।  कुछ समय पहले रणबीर ने कहा था कि उन्होंने इस किरदार के लिए नॉन-वेज खाना छोड़ दिया है और सात्विक आहार अपनाया है। लेकिन इस ब्यान के लिए रणबीर को खूब ट्रोल किया जा रहा है।

पढ़ें :- ‘डाइनिंग विद कपूर्स’ का ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- कहां है आलिया?

आखिर क्या है मामला?

दरअसल, ये पूरा बवाल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ की वजह से शुरू हुआ है. राज कपूर की 100वीं जयंती पर रिलीज हुई इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के एक फुटेज में अरमान जैन टेबल पर एक साथ बैठी पूरी कपूर फैमिली को फिश करी, राइस और जंगली मटन परोसते और खाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसमें रणबीर कपूर से लेकर नीतू कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर तक शामिल थे.

रणबीर का पुराना इंटरव्यू

इसके बाद से ही रणबीर कपूर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने लगा, जिसमें रणबीर कहते हैं कि उन्होंने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए नॉन-वेज खाना छोड़ दिया है. सोशल मीडिया के कई पेज पर रणबीर कपूर का यह पुराना इंटरव्यू और ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ की क्लिप काफी पोस्ट की गई है.

पढ़ें :- Alia Bhatt: आलिया भट्ट के साथ फीमेल फैन ने की खींचातानी, एक्ट्रेस ने शांति से संभाला

झूठा… मक्कार…’

रणबीर कपूर से जुड़ी इन पोस्ट पर फैंस के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. जहां एक यूजर ने लिखा, ‘यही झूठा, यही मक्कार,’ वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मुझे लगता है कि बॉलीवुड एक्टर्स की पीआर टीमों को, खासकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के पीआर, नौकरी से निकाल देना चाहिए. वे ऐसी बेवकूफी भरी पोस्ट करने से पहले अपने क्लाइंट्स के पिछले वीडियोज पर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते.’

 

