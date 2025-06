पहली बार एक्शन अवतार में दिखेंगी रश्मिका मंदाना ,कुबेर के बाद नए फिल्म को लेकर दिया बड़ा सरप्राइज

मुंबई। ‘इंडिया की स्वीटहार्ट कहीं जाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) जो की अपने फिल्म ‘कुबेर’ आने बाद अब काफी एन्जॉय कर रही है। कुबेर के पहले भी रश्मिका मंदाना दो साल के अंदर ही एनिमल , पुष्पा 2 , सिंकंदर जैसे एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी देकर फैंस के दिल में ख़ास जगह बनाई। रश्मिका मोस्टली अपनी हर बात फैंस से शेयर करती हैं लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा शेयर किये जो कि फैंस के लिए शॉकिंग था।

रश्मिका ने फैंस को कूबेर फिल्म आने के बाद बड़ा ही सरप्राइज दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म x पर एक मूवी का पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उनका डरावना रुप दिखाई दे रहा है। जिसमें वो काफी ज्यादा क्रोधित दिख रहीं है उनके बगल जमीन पर शव पड़ा है और बहुत भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें पूरा अँधेरा अँधेरा छाया हुआ है। ये फिल्म महिला केंद्र एक्शन फिल्म है। पोस्टर पर लिखा है “Hunted. Wounded. Unbroken

Can you guess what the title of my next could be? 😉

I don’t think anyone can actually guess.. but if at all you can guess it then i promise to come meet you.. 🐒😎 pic.twitter.com/7KPl6UyVJN

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) June 26, 2025