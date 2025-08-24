Entertainment News: नानी बनी Raveena Tandon, बेटी Rasha Thadani ने गोद लिए 3 बच्चे

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन एक बार फिर खबरों में बनी हुई हैं। इस रवीना अपनी बेटी राशा थडानी की वजह से चर्चा में आई है। बता दें कि 20 साल की राशा थडानी ने रवीना टंडन को नानी बना दिया है। दरअसल, राशा थडानी ने अपनी मां रवीना के नक्शे कदम पर चलते हुए तीन बच्चों को लिया है। जी हां, हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखने वाली राशा ठडानी ने बेहद ही कम उम्र में मां बन गई हैं। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने दो कुत्तों और एक बिल्ली के लावारिस बच्चों को गोद लिया है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है।

राशा ने खुद इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। इस पोस्ट में बताया गया है कि राशा ने तीन मासूम बच्चों को गोद ले लिया है और उनकी मां बन गई है। इतना ही नहीं, इस बारे में उन्होंने बाकी लोगों से भी ऐसे बच्चों को गोद लेने की अपील भी की है।