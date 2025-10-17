  1. हिन्दी समाचार
रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा पहली बार बनीं गुजरात की कैबिनेट मंत्री, जामनगर उत्तर से हैं भाजपा विधायक

Gujarat cabinet reshuffle: गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में का बड़ा फेरबदल हुआ। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में नई कैबिनेट ने शपथ ली। जिसमें डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, रिवाबा जड़ेजा समेत कुल 25 विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली। संघवी ने पिछले मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री का पदभार संभाला था और वह तीन बार गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वहीं, रिवाबा क्रिकेटर रविंद्र जड़ेजा की पत्नी हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

सीएम भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में शुक्रवार को कुल 19 मंत्रियों ने शपथ लिया है। विसनगर के विधायक ऋषिकेश पटेल, जिनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून विभाग थे, कामरेज के विधायक प्रफुल पनशेरिया, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, और जसदण के विधायक कुंवरजी बावलिया, जो जल संसाधन मंत्री थे, को मंत्रिपरिषद में फिर से नियुक्त किया गया। पारडी के विधायक कनुभाई देसाई, जिनके पास वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग थे, और भावनगर ग्रामीण के विधायक पुरुषोत्तम सोलंकी, जो मत्स्य पालन राज्य मंत्री थे, भी पुनर्नियुक्त मंत्रियों में शामिल थे।

गणदेवी के विधायक नरेश पटेल, असरवा के विधायक और अहमदाबाद के पूर्व उप-महापौर दर्शन वाघेला, कोडिनार के विधायक और गुजरात भाजपा एससी मोर्चा के पूर्व प्रमुख प्रद्युम्न वाजा, मोरबी के विधायक कांतिलाल अमृतिया और वडोदरा शहर की विधायक मनीषा वकील राज्य मंत्रिमंडल में नए प्रवेशक हैं। पोरबंदर के विधायक अर्जुन मोंधवाडिया, जो पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए थे

गुजरात भाजपा के पूर्व प्रमुख और भावनगर विधायक जीतू वाघानी, अमरेली विधायक और विधानसभा में भाजपा के उप मुख्य सचेतक कौशिक वेकारिया; बनासकांठा के विधायक स्वरूपजी ठाकोर, अंजार के विधायक त्रिकम छंगा, निज़ार के विधायक जयराम गामित, जामनगर उत्तर के विधायक रिवाबा जाडेजा; भिलोदा विधायक पीसी बरंडा, दाहोद विधायक रमेश कटारा, अंकलेश्वर विधायक ईश्वरसिंह पटेल और डीसा विधायक प्रवीण माली, बोरसाद विधायक रमणभाई सोलंकी, पेटलाद विधायक कमलेश पटेल और महुधा विधायक संजय सिंह महिदा भी नए मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं।

