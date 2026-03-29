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Raymond Founder Vijaypat Singhania :  रेमंड के संस्थापक विजयपत सिंघानिया का निधन ,  कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचाया

रेमंड के संस्थापक विजयपत सिंघानिया का शनिवार देर रात मुंबई में निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे. उनके निधन की जानकारी उनके बेटे और रेमंड के मौजूदा चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने दी।

By अनूप कुमार 
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