आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज हो रहे हैं पदमुक्त, भावुक पोस्ट लिखकर सहयोगियों का जताया आभार

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास (Shakti Kanta Das) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सरकार, हितधारकों और अपने सहयोगियों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके प्रति समर्थन और योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है।

Will demit office as Governor RBI later today. Thank you everyone for your support and good wishes.(1/5)

— Shaktikanta Das (@DasShaktikanta) December 10, 2024