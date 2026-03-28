RCB vs SRH Live streaming : आज IPL 2026 के ओपनिंग मैच में आरसीबी और सनराइजर्स की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

RCB vs SRH Live streaming : आज (28 मार्च 2026) से आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। नए सीजन का ओपनिंग मैच गतविजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। जिसको लेकर फैंस काफी उत्साहित है, लेकिन इस बार आईपीएल का आगाज चौंका-चौंद के बीच नहीं होगा। यानी कोई भी ओपनिंग सेरेमनी आयोजित नहीं की जाएगी। ये फैसला पिछले साल बेंगलुरु में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के सम्मान में लिया गया है। आइये जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-

RCB vs SRH : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहला मैच कब खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहला मैच शनिवार 27 मार्च 2026 को खेला जाएगा।

RCB vs SRH : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहला मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

RCB vs SRH : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहले मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहले मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे होगा।

RCB vs SRH : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहले मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहले मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी।

RCB vs SRH : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहले मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहले मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।

RCB vs SRH : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2026 का पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?