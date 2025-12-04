जर्जर सड़क से मिलेगी राहत, विधायक ऋषि त्रिपाठी के हस्तक्षेप से शुरू हुआ निर्माण

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: आदर्श नगर पंचायत सोनौली के वार्ड नंबर 11 में वर्षों से अधर में लटका सड़क निर्माण कार्य गुरुवार से शुरू हो गया। ब्लॉसम स्कूल के पास स्थित श्रीराम चौहान के मकान से पलटू के मकान तक की यह सड़क लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।

बरसात के मौसम में कीचड़ और जलभराव के कारण हालात और बदतर हो जाते थे, जिससे राहगीरों तथा स्कूली बच्चों की आवाजाही तक बाधित रहती थी। समस्या को लेकर वार्डवासियों ने कई बार आवाज उठाई थी।

स्थिति से अवगत कराए जाने पर नौतनवा विधानसभा के विधायक ऋषि त्रिपाठी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो सका।

निर्माण कार्य शुरू होते ही वार्ड में हर्ष का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने विधायक ऋषि त्रिपाठी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन सुचारू होगा और दैनिक जीवन में बड़ा सुधार दिखाई देगा।

इस दौरान भाजपा युवा नेता रवि वर्मा और प्रेम जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। वार्डवासियों ने उम्मीद जताई है कि सड़क निर्माण समय से पूरा होने पर उन्हें वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिलेगी।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट