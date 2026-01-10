नीतीश के लिए ‘भारत रत्न’ मांगना केसी त्यागी को पड़ा भारी! जेडीयू बोली- हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं

  1. हिन्दी समाचार
JDU high command is angry with KC Tyagi's statements: जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने हाल में सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था। लेकिन, त्यागी के इस रुख से जेडीयू ने पलड़ा झाड़ लिया है। पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने उनके हाल में दिये गए बयानों और कदमों को निजी बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं को नहीं पता कि केसी त्यागी पार्टी में एक्टिव हैं या नहीं।

केसी त्यागी के बयान पर, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, “हाल ही में केसी त्यागी के कई बयान सामने आए हैं। ये पार्टी के ऑफिशियल रुख या नीतियों को नहीं दिखाते हैं। इसलिए, उनके बयानों को उनकी पर्सनल हैसियत से दिया गया माना जाना चाहिए। यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता कि वह अभी पार्टी में एक्टिव हैं या नहीं, जिससे यह बात और पक्की होती है कि उनके बयान पूरी तरह से पर्सनल हैं।”

सूत्रों की मानें तो केसी त्यागी के हाल ही में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमान का समर्थन किया था और बिना पार्टी की सहमति के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग रख दी। जिससे जेडीयू आलाकमान बेहद नाराज है। पार्टी उनके खिलाफ सीधे अनुशासनहीनता को लेकर एक्शन नहीं लेना चाहती है, क्योंकि त्यागी के पास लंबा राजनीति अनुभव है और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि, त्यागी के बयानों से जेडीयू ने पलड़ा झाड़ना शुरू कर दिया है।

