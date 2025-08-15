'एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प- जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय और भाईचारा हो...' राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं

79th Independence Day: आज 15 अगस्त को पूरा भारत वर्ष अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देशभर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही हर कोई एक-दूसरे को आज़ादी की बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ” सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आज़ादी, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है – जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो, और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो। इस अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत!”

वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लाखों नायकों ने अनगिनत कुर्बानियां देकर हमें आजादी दिलाई। हमें लोकतंत्र, न्याय, समानता और आपसी एकता का राष्ट्रीय संकल्प सूत्र सौंपा। एक व्यक्ति – एक वोट के सिद्धांत के जरिये एक समृद्ध जनतंत्र दिया। अपनी आजादी, संविधान और इसके उसूलों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प अडिग है। जय हिंद! जय भारत!”