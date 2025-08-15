  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ‘एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प- जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय और भाईचारा हो…’ राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं

‘एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प- जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय और भाईचारा हो…’ राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं

79th Independence Day: आज 15 अगस्त को पूरा भारत वर्ष अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देशभर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही हर कोई एक-दूसरे को आज़ादी की बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

79th Independence Day: आज 15 अगस्त को पूरा भारत वर्ष अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देशभर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही हर कोई एक-दूसरे को आज़ादी की बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं हैं।

पढ़ें :- 79th Independence Day : सीएम योगी, बोले- स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है, तभी 'विकसित भारत' का सपना होगा साकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ” सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आज़ादी, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है – जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो, और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो। इस अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत!”

वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लाखों नायकों ने अनगिनत कुर्बानियां देकर हमें आजादी दिलाई। हमें लोकतंत्र, न्याय, समानता और आपसी एकता का राष्ट्रीय संकल्प सूत्र सौंपा। एक व्यक्ति – एक वोट के सिद्धांत के जरिये एक समृद्ध जनतंत्र दिया। अपनी आजादी, संविधान और इसके उसूलों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प अडिग है। जय हिंद! जय भारत!”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सूट पहने कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन है : अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सूट पहने कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन...

RSS चीफ भागवत ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर दी प्रतिक्रिया, इस समस्या का बताया समाधान

RSS चीफ भागवत ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर दी...

'एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प- जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय और भाईचारा हो...' राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं

'एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प- जहां सत्य और समानता की...

79th Independence Day : सीएम योगी, बोले- स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है, तभी 'विकसित भारत' का सपना होगा साकार

79th Independence Day : सीएम योगी, बोले- स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों...

79th Independence Day: पीएम मोदी ने लाल किले पर किया ध्वजारोहण, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश

79th Independence Day: पीएम मोदी ने लाल किले पर किया ध्वजारोहण, पाकिस्तान...

मुरादाबाद जेल में गिरने से नहीं फंदे से लटकने से हुई थी बंदी की मौत

मुरादाबाद जेल में गिरने से नहीं फंदे से लटकने से हुई थी...