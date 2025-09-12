  1. हिन्दी समाचार
Retail Inflation : अगस्त माह में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2.07 प्रतिशत पहुंची , आंकड़े जारी

सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) का आंकड़ा शुक्रवार को जारी कर दिया है। आंकड़े के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति (Inflation) अगस्त महीने में बढ़कर 2.07 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने जुलाई में 1.61 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण सब्जियों, मांस और मछली की कीमतों में वृद्धि है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) का आंकड़ा शुक्रवार को जारी कर दिया है। आंकड़े के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति (Inflation) अगस्त महीने में बढ़कर 2.07 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने जुलाई में 1.61 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण सब्जियों, मांस और मछली की कीमतों में वृद्धि है। बता दें कि  उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2024 में 3.65 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 के दौरान वार्षिक मुद्रास्फीति (Annual inflation) अगस्त 2024 की तुलना में (-) 0.69 प्रतिशत थी। एनएसओ (NSO) ने कहा कि अगस्त 2025 के महीने के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति (Food inflation) में वृद्धि मुख्य रूप से सब्जियों, मांस और मछली, तेल और वसा, व्यक्तिगत देखभाल और अंडे की मुद्रास्फीति (Inflation) में वृद्धि के कारण है।” सरकार ने रिजर्व बैंक (Reserve Bank) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मुद्रास्फीति (Inflation) 4 प्रतिशत पर बनी रहे, और दोनों तरफ 2 प्रतिशत का मार्जिन हो।

