हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को महज 10 से 15 हजार रुपये मिलती है पेंशन, यह बेहद दयनीय स्थिति : सुप्रीम कोर्ट

प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों (Retired High Court Judges) की पेंशन को लेकर निराशा जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों (Retired High Court Judges) को महज 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल (Only 10 to 15 Thousand Rupees as Pension)रही है।