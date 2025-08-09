  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस: घटना के एक साल पूरा होने पर बढ़ा तनाव, प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध

आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस: घटना के एक साल पूरा होने पर बढ़ा तनाव, प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध

सरकारी आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या की घटना के एक साल हो गए हैं। इसको लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का एक समूह शनिवार को हावड़ा जिले के संतरागाछी पहुंचा। इस दौरान पुलिस की बैरिकेड्स को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की।

By शिव मौर्या 
Updated Date

कोलकाता। सरकारी आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या की घटना के एक साल हो गए हैं। इसको लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का एक समूह शनिवार को हावड़ा जिले के संतरागाछी पहुंचा। इस दौरान पुलिस की बैरिकेड्स को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई भी हुई। देखते ही देखते वहां पर बवाल जैसी स्थिति बन गयी। बताया जा रहा है कि, इस दौरान पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग भी किया गया।

पढ़ें :- संजय रॉय को उम्रकैद सजा मिलने पर भड़कीं ममता बनर्जी, बोलीं- कोलकाता पुलिस जांच करती तो फांसी पर लटकता

इससे पहले ‘नबन्ना चलो अभियान’ के तहत प्रदर्शनकारियों ने आरजी कार पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए। साथ ही, पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स की परवाह किए बिना राज्य सचिवालय तक पहुंचने का संकल्प जताया। वहीं, पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करती रही। लेकिन प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह बैरिकेट को लांघने की कोशिश करता रहा। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने सचिवालय तक शांतिपूर्ण मार्च का संकल्प लिया

बता दें कि, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को आरजी कार घटना के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का संकल्प लिया। साथ ही, ममता बनर्जी सरकार पर धमकाने और अत्यधिक प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को गंतव्य तक पहुंचने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस: घटना के एक साल पूरा होने पर बढ़ा तनाव, प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध

आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस: घटना के एक साल पूरा होने...

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जारी की मुरीदके लश्कर हेड क्वार्टर पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें, बोले- हमने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मार गिराए

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जारी की मुरीदके लश्कर हेड क्वार्टर...

पीएम मोदी ने अपने आवास पर मनाया रक्षा बंधन का पर्व, स्कूली बच्चों और महिलाओं ने बांधी राखी

पीएम मोदी ने अपने आवास पर मनाया रक्षा बंधन का पर्व, स्कूली...

'क्या जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है?' कपिल सिब्बल ने अमित शाह से पूछा पूर्व उपराष्ट्रपति का पता

'क्या जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा...

Railways Good News: ट्रेन यात्रियों को टिकट बुकिंग पर मिलेगी 20 प्रतिशत तक की छूट, रेलवे का बड़ा ऐलान

Railways Good News: ट्रेन यात्रियों को टिकट बुकिंग पर मिलेगी 20 प्रतिशत...

Kulgam 2 Soldiers Martyred: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद और एक आतंकी का शव बरामद, ऑपरेशन जारी

Kulgam 2 Soldiers Martyred: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद और एक...