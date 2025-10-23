राजद-कांग्रेस विनाश का प्रतीक और एनडीए है विकास की गारंटी : जेपी नड्डा

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए प्रचार अभियान में सभी दल ऐड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाए हैं। इसी कड़ी में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (National President JP Nadda) ने औरंगाबाद ज़िले के गोह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। एनडीए (NDA) उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में नड्डा ने महागठबंधन को ‘विनाश का प्रतीक’ करार दिया और मतदाताओं को राजद (RJD) और कांग्रेस के ‘पुराने शासनकाल’ की याद दिलाई।

महागठबंधन का इतिहास विनाशकारी

नड्डा ने महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के शासनकाल के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ़ है। “वह दौर अराजकता, जंगलराज और विकास की राह में रुकावटों का दौर था। जिसने बिहार को दशकों पीछे धकेल दिया। आज ये दल फिर से सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब और भ्रमित होने वाली नहीं है। महागठबंधन सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बनाया गया एक अपवित्र गठबंधन है, जो राज्य के लिए केवल विनाश लाएगा।”

एनडीए विकास और सुशासन का प्रतीक

जेपी नड्डा (JP Nadda) ने एनडीए (NDA) को ‘विकास और सुशासन का प्रतीक’ बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से बिहार में अभूतपूर्व विकास हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून-व्यवस्था, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़मीनी काम किया है। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी योजनाओं से बिहार के हर गरीब को सीधा लाभ पहुंचाया है। नड्डा ने गोह के मतदाताओं से अपील की कि वे विकास की गति को बनाए रखने के लिए एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का सपना पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का रहना अपरिहार्य है।