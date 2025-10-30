  1. हिन्दी समाचार
  3. Bihar Election 2025: चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप को RJD समर्थकों ने खदेड़ा ,पत्थरबाजी कर ‘तेजस्वी जिंदाबाद’ के लगाए नारे

बिहार विधानसभा  चुनाव  के बीच  वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को भारी विरोध का सामना  करना पड़ा  है। बुधवार को एक चुनावी सभा के दौरान उनकी जनशक्ति जनता दल JJD पार्टी के उम्मीदवार जय सिंह राठौर के समर्थन में पहुंचे तेज प्रताप के काफिले पर कथित RJD समर्थकों ने पत्थरबाजी की और ‘तेजस्वी यादव जिंदाबाद’ के नारे लगाए। 

बता दें कि ये घटना महनार के चुनावी मैदान से तेज प्रताप यादव के निकलने के तुरंत बाद हुई। मिली जानकारी के अनुसार  तेज प्रताप जैसे ही  सभा समाप्त कर बाहर निकले, RJD समर्थकों ने ‘तेजस्वी यादव जिंदाबाद’ और ‘लालटेन छाप जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए उन्हें घेर लिया।  नारेबाजी और विरोध इतना तेज हो गया कि RJD समर्थकों ने उनके काफिले को खदेड़ दिया।

JJD उम्मीदवार ने RJD प्रत्याशी पर लगाया साजिश का आरोप

तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD के उम्मीदवार जय सिंह राठौर ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर RJD के आधिकारिक उम्मीदवार रविंद्र सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। जय सिंह राठौर ने बाइट देते हुए कहा, “यह सब RJD उम्मीदवार ने करवाया है. दो-चार लफंगों को पैसे देकर इस तरह की हरकत करवाई जा रही है, ताकि तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार को बाधित किया जा सके। लेकिन हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं.”

इस घटना ने एक बार फिर लालू परिवार के आंतरिक विवाद को खुलकर सामने ला दिया है।  तेज प्रताप यादव लगातार RJD के खिलाफ अपने उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे उनके छोटे भाई और महागठबंधन के CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव के चुनावी अभियान को चुनौती मिल रही है। इस घटना के बाद  राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महनार की यह घटना तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच के तनाव को और अधिक जटिल बना देगी।  बता दें  इस घटना के बाद महनार में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।

