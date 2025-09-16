  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Politics: पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद की तैयारियां शुरू ,कार्यकर्ताओं में जोश भरने लखनऊ आएंगे जयंत चौधरी

UP Politics: पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद की तैयारियां शुरू ,कार्यकर्ताओं में जोश भरने लखनऊ आएंगे जयंत चौधरी

रालोद अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं । बता दें कि इसके लिए पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं। रालोद मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए अब से तत्पर होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होने कहा कि चुनाव कि तैयारियों को लेकर रफ्तार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह लखनऊ आएंगे। 2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक जयंत के प्रदेश में सात बड़े कार्यक्रम होंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

रालोद अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं । बता दें कि इसके लिए पार्टी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं। रालोद मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए अब से तत्पर होने का आदेश दिया है।  इसके साथ ही उन्होने कहा कि चुनाव कि तैयारियों को लेकर रफ्तार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह लखनऊ आएंगे। 2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक जयंत के प्रदेश में सात बड़े कार्यक्रम होंगे।

पढ़ें :- VIDEO-सिद्धार्थनगर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का डर्टी कांड वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित, विपक्ष हमलावर

उन्होंने बताया कि संगठन को गतिशील बनाने के लिए कई कार्यक्रम फिक्स किया जा चुके हैं। इस क्रम में 30 सितंबर को सभी 75 जिलों में बैठकें होंगे। 31अक्तूबर को सभी जिलों में संगठन की बैठक होगी और सरदार पटेल जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।साथ ही कहा कि 31 अक्तूबर को बस्ती में सरदार पटेल जयंती पर जयंत सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलाध्यक्षों को 5 सदस्यीय समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 31 अक्तूबर तक पार्टी के सभी प्रकोष्ठ अपने क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न कर लेंगे।

आपदा में सदैव जनता के साथ रालोद – डॉ. रामाशीष

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने कहा कि रालोद इस भारी आपदा में हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा है।बता दें कि पंजाब में आई भीषण बाढ़ के पीड़ितों के लिए लखनऊ से राहत सामग्री भेजी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सबसे पहले पंजाब बाढ़ आपदा में मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली से किसान ट्रस्ट के माध्यम से राहत सामग्री भेजी और आर्थिक सहायता पहुंचाई।प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी लखनऊ से राहत सामग्री भेजी है। पंजाब बाढ़ आपदा समिति के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि रालोद का एक एक  कार्यकर्ता पीड़ितों के साथ खड़ा है।

 

पढ़ें :- गोरखपुर में पशु तस्करों ने युवक के मुंह में मारी गोली, हत्या की बाद लोगों में आक्रोश

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Politics: पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद की तैयारियां शुरू ,कार्यकर्ताओं में जोश भरने लखनऊ आएंगे जयंत चौधरी

UP Politics: पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद की तैयारियां शुरू...

VIDEO-सिद्धार्थनगर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का डर्टी कांड वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित, विपक्ष हमलावर

VIDEO-सिद्धार्थनगर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का डर्टी कांड वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित,...

गोरखपुर में पशु तस्करों ने युवक के मुंह में मारी गोली, हत्या की बाद लोगों में आक्रोश

गोरखपुर में पशु तस्करों ने युवक के मुंह में मारी गोली, हत्या...

UP Weather Update: यूपी में फिर आया मॉनसून , तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Update: यूपी में फिर आया मॉनसून , तीन दिन भारी...

अगर औकात हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में शहीदों के परिजनों को कर दें दान...भारत- पाक मैच पर आप नेता का बड़ा बयान

अगर औकात हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में...

Uttar Pradesh में यूपी सरकार ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को तेजी के साथ बढ़ावा देने का कार्य किया: सीएम योगी

Uttar Pradesh में यूपी सरकार ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को तेजी...