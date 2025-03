रोहित-कोहली कल खेलेंगे करियर का आखिरी वनडे! चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से वीडियो जारी कर फैंस को कहा-‘Thank You’

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) रविवार, 9 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड को पटखनी देकर खिताब जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मैच में भारत को जीत दिलाने की जिम्मेदारी टीम के दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी- कप्तान रोहित शर्मा (Captain Rohit Sharma) और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) पर होगी। इन दोनों दिग्गजों ने फाइनल मैच से पहले वीडियो मैसेज के जरिए टीम इंडिया को सपोर्ट करने वाले सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन, इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस सोशल मीडिया पर इन दोनों सितारों से वनडे से संन्यास का ऐलान नहीं करने का अनुरोध कर रहे हैं।

Team India are set to play the #CT2025 Final against New Zealand and they need your cheers louder than ever! 📣💪 #ChampionsTrophyOnJioStar FINAL 👉 #INDvNZ | SUN, 9th MAR, 1:30 PM on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star… pic.twitter.com/04JtDhvrQA

रोहित-विराट का वीडियो वायरल

दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल से पहले चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या हमेशा टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए फैंस का शुक्रिया कर रहे हैं, और फाइनल से पहले अपने फैंस को भरोसा दिला रहे हैं कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।

भारतीय ध्वज को ऊंचा रखेंगे: विराट कोहली

इस वीडियो में विराट कोहली फैंस को थैंक्यू बोलते हुए कह रहे हैं, कि हम हमेशा प्रशंसकों के सपोर्ट और प्यार को महत्व देते हैं और संजोते हैं। आप लोग वास्तव में हमारे साथ खड़े हैं। मैं हमेशा आपके समर्थन के लिए आभारी हूं। हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और मैदान पर जो कुछ भी कर सकते हैं, आपको देंगे और भारतीय ध्वज को ऊंचा रखेंगे। हम आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे’।

हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे: रोहित शर्मा

वहीं, कप्तान रोहित शर्मा ने भी फैंस का शुक्रिया करते हुए बोल रहे हैं कि इतने सालों तक हमारा समर्थन करने के लिए प्रशंसकों का धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो हम सभी वास्तव में बहुत खुश होंगे और मुझे यकीन है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे और हम वहां जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे’।

Please dont give sudden shockers like announcing your retirement Champs. We need you till the 2027 World Cup🏆. India need you and all the billion fans need you.

— Prashanth Chowdary K (@PStyly) March 8, 2025