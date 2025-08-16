RSS पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर करे सार्वजनिक : अमिताभ ठाकुर

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले (Sarkaryavah Dattatreya Hosabale) को पत्र भेज कर संघ से जुड़ी बुनियादी जानकारियों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की है।
लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले (Sarkaryavah Dattatreya Hosabale) को पत्र भेज कर संघ से जुड़ी बुनियादी जानकारियों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की है।
अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि संघ देश के प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों में एक है किंतु इससे जुड़ी तमाम बुनियादी जानकारियां सार्वजनिक नहीं है। यहां तक कि संघ के पंजीकरण व उसके वित्तीय मामलों से जुड़े अभिलेख भी सार्वजनिक नहीं हैं।
पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी बुनियादी जानकरियां अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने हेतु @azadadhikarsena द्वारा अनुरोध@RSSorg @friendsofrss #rss100years #RSSorg #rss #संघ #संघ_विचार pic.twitter.com/KW9A12AU7m
— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) August 16, 2025
अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने कहा कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए यह जरूरी है कि संघ अपने पंजीकरण, बैंक अकाउंट, पैन नंबर, इनकम टैक्स छूट, एफसीआरए, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त भूमि आवंटन आदि से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करें। अतः उन्होंने दत्तात्रेय होसबोले से 15 दिनों में इन बुनियादी जानकारियों को अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाने का अनुरोध किया है।