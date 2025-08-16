  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. RSS पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर करे सार्वजनिक : अमिताभ ठाकुर

RSS पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर करे सार्वजनिक : अमिताभ ठाकुर

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले (Sarkaryavah Dattatreya Hosabale) को पत्र भेज कर संघ से जुड़ी बुनियादी जानकारियों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले (Sarkaryavah Dattatreya Hosabale) को पत्र भेज कर संघ से जुड़ी बुनियादी जानकारियों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की है।

पढ़ें :- RSS चीफ भागवत ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर दी प्रतिक्रिया, इस समस्या का बताया समाधान

अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि संघ देश के प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों में एक है किंतु इससे जुड़ी तमाम बुनियादी जानकारियां सार्वजनिक नहीं है। यहां तक कि संघ के पंजीकरण व उसके वित्तीय मामलों से जुड़े अभिलेख भी सार्वजनिक नहीं हैं।

पढ़ें :- 79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के गढ़ को खत्म किया, पहलगाम आतंकी हमला था कायराना

अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur)  ने कहा कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए यह जरूरी है कि संघ अपने पंजीकरण, बैंक अकाउंट, पैन नंबर, इनकम टैक्स छूट, एफसीआरए, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त भूमि आवंटन आदि से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करें। अतः उन्होंने दत्तात्रेय होसबोले से 15 दिनों में इन बुनियादी जानकारियों को अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाने का अनुरोध किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Janmashtami 2025 : जन्माष्टमी के पावन मौके पर तुलसी से जुड़े करें ये पांच उपाय, चमक उठेगा सोया हुआ भाग्य

Janmashtami 2025 : जन्माष्टमी के पावन मौके पर तुलसी से जुड़े करें...

दिशोम गुरु जी के श्राद्ध में पहुंचे राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव

दिशोम गुरु जी के श्राद्ध में पहुंचे राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव

सीएम योगी बोले- दुष्टों के संहार के लिए हुआ था श्रीकृष्ण अवतार,'हमारा कोई बाल भी बांका नहीं...'

सीएम योगी बोले- दुष्टों के संहार के लिए हुआ था श्रीकृष्ण अवतार,'हमारा...

RSS पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर करे सार्वजनिक : अमिताभ ठाकुर

RSS पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारियां अपनी...

'आयरन लेडी सम्मान-2025' व 'द रीयल हीरोज़ ऑफ इन्डिया अवार्ड-2025' से अनीता सहगल और दिनेश सहगल हुए सम्मानित

'आयरन लेडी सम्मान-2025' व 'द रीयल हीरोज़ ऑफ इन्डिया अवार्ड-2025' से अनीता...

ग्राम टेढ़ी में मकान गिरने से घायल परिवार से मिले विधायक ऋषि त्रिपाठी

ग्राम टेढ़ी में मकान गिरने से घायल परिवार से मिले विधायक ऋषि...