महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान को लेकर बवाल, आगजनी के बाद पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

मुंबई। महाराष्ट्र के परभाणी में हिंसा और आगजनी हुई। यहां पर कुछ उपद्र​वी तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान का अपमान किया। इससे वहां के लोग नाराज हो गए और बवाल हो गया। देखते ही देखते कई इलाके में आगजनी हुई। आंदोलनकारियों की मांग है कि, संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर, पुलिस ने स्थिति को बिगड़ते देख आंसू गैस के गोले दागे हैं। साथ ही इंटरनेट बंद कर दिया दिया गया है और बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है।

इस घटना की वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने निंदा की है। उन्होंने कहा, ठपरभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों की ओर से बाबासाहेब की प्रतिमा पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाना बहुत ही शर्मनाक है। यह पहली बार नहीं है जब बाबासाहेब की प्रतिमा या दलित पहचान के प्रतीक पर इस तरह की तोड़फोड़ की गई हो।

The vandalisation of the Constitution of India at Babasaheb’s statue by casteist Maratha miscreants in Parbhani is absolutely very shameful to say the least.

It is not the first time such a vandalism of Babasaheb’s statue or symbol of Dalit identity has happened.

