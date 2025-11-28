  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Rupee Vs Dollar : डॉलर के सामने रुपया पस्त, सात पैसे टूटकर 89.43 प्रति डॉलर पर पहुंचा

Rupee Vs Dollar : शुक्रवार 28 नवंबर को शुरुआती कारोबार में डॉलर (Dollar) में मज़बूती और इंटरनेशनल मार्केट (International Market) में कच्चे तेल की ज़्यादा कीमतों के बीच रुपया US डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमज़ोर होकर 89.43 पर आ गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पढ़ें :- यूएनजीए के बाहर बांग्लादेशियों ने मुहम्मद यूनुस पर लगाया हिंदूओं पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप, अंदर दे रहे थे भाषण

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट (Interbank Foreign Exchange Market) में, रुपया 89.41 पर खुला। शुरुआती डील्स में यह और गिरकर डॉलर के मुकाबले 89.43 पर ट्रेड करने लगा, जो इसके पिछले क्लोजिंग लेवल से 7 पैसे कम है।गुरुवार (27 नवंबर) को US डॉलर (US Dollar) के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमज़ोर होकर 89.36 पर बंद हुआ। इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो छह करेंसी के बास्केट के मुकाबले डॉलर की मज़बूती को मापता है, 0.04% बढ़कर 99.56 पर था।

एनालिस्ट्स ने डॉलर में मजबूती का कारण महीने के आखिर में ट्रेड पेमेंट सेटलमेंट के लिए इंपोर्टर्स और बैंकों की बढ़ती डिमांड को बताया।ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड (Global Oil Benchmark Brent Crude Futures Trade) में 0.41% बढ़कर $63.60 प्रति बैरल हो गया। घरेलू इक्विटी मार्केट (Domestic Equity Market) में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 91.01 पॉइंट्स बढ़कर 85,811.39 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 18.85 पॉइंट्स बढ़कर 26,234.55 पर पहुंच गया। गुरुवार (27 नवंबर) को रुपया US डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 89.36 पर बंद हुआ। इस बीच, डॉलर इंडेक्स (Dollar Index) , जो छह करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापता है, 0.04% बढ़कर 99.56 पर था।

एनालिस्ट्स ने डॉलर में मजबूती का कारण महीने के आखिर में ट्रेड पेमेंट सेटलमेंट (Trade Payment Settlement) के लिए इंपोर्टर्स और बैंकों की बढ़ती डिमांड को बताया। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड (Global Oil Benchmark Brent Crude Futures Trade) में 0.41% बढ़कर $63.60 प्रति बैरल हो गया। घरेलू इक्विटी मार्केट में, शुरुआती ट्रेड में सेंसेक्स 91.01 पॉइंट्स बढ़कर 85,811.39 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 18.85 पॉइंट्स बढ़कर 26,234.55 पर पहुंच गया।

पढ़ें :- रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे गिरकर रसातल में पहुंचा, कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर कर पूछा, देश मांग रहा है जवाब
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
