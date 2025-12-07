Russia-Ukraine war : ड्रोन और मिसाइलों से दहला यूक्रेन, यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, बिजली घरों को बनाया निशाना

रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे है। ताजा हमलों में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। रूस के भीषण हमले से यूक्रेन दहल उठा और भीषण तबाही में उसके बिजलीघरों, रिफाइनरियों को भारी नुकसान हुआ। ताजा हमलों में शनिवार की रात को रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की जैसे बारिश ही कर दी। रूस ने यूक्रेन पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसके बाद देश भर में हवाई हमलों को लेकर चेतावनी दी गई है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ज्‍यादा ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। खास बात है कि रूस ने यूक्रेन के सशस्त्र सेना दिवस के मौके पर यह हमले किए हैं।

खबरों के अनुसार, यूक्रेन ने कहा कि 585 ड्रोन को मार गिराया गया और 30 मिसाइलों को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री इगोर क्लिमेंका ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें आठ लोग घायल हुए हैं। इनमें से तीन लोग कीव इलाके में घायल हुए हैं।

दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस ने रूस के इलाके में 116 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। रूसी टेलीग्राम समाचार चैनल एस्ट्रा ने कहा कि यूक्रेन ने रूस की रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। उन्होंने कुछ फुटेज साझा किए हैं, जिनमें रिफाइनरी में आग लगती और धुएं का गुबार उठता नजर आता है।

इस बीच यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच तीन दिनों तक चली बातचीत में शनिवार को कोई ठोस सफलता नहीं मिली।