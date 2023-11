S Jaishankar Meets Italian President : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के राष्ट्रपति से मुलाकात की, साझेदारी को आगे बढ़ाने पर की चर्चा

S Jaishankar Meets Italian President : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेल्ला और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने रक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने इतालवी समकक्ष एंटोनियो ताज़ानी के निमंत्रण पर रोम में थे। शुक्रवार को पुर्तगाल और इटली की अपनी चार दिवसीय यात्रा समाप्त की।

पुर्तगाल (Portugal) और इटली (Italy) की अपनी चार दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में रोम पहुंचे जयशंकर ने भारत और इटली के बीच गहरी होती साझेदारी पर सीनेट के सदस्यों के साथ बातचीत की। खबरों के अनुसार, इतालवी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और भारत-इटली और भारत-ईयू संबंधों को गहरा करने के लिए अपना मजबूत समर्थन दोहराया।

Honored to call on President Sergio Mattarella today.

Valued his guidance for the further development of our strategic partnership. In a volatile and uncertain world, the 🇮🇳 🇮🇹 relationship is a factor of stability. pic.twitter.com/n4JJTF20Zr

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 3, 2023