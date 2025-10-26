VIDEO : साध्वी प्राची, बोलीं- ‘दंगाइयों की कर देनी चाहिए नसबंदी’, मौलाना तौकीर है बरेली दंगे का मास्टरमाइंड

बरेली। यूपी के बरेली जिले में साध्वी प्राची (Sadhvi Prachi) ने कहा कि दंगा करने वाले दंगाइयों की नसबंदी कर दी जानी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) बरेली दंगे का मास्टरमाइंड है। इसकी अवैध संपत्ति (Illegal Property) पर बुलडोजर चलना चाहिए। मुरादाबाद में मौलाना ने एक 13 साल की बच्ची से कुमारिया सर्टिफिकेट मांगा है। यह बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुखद घटना है।

साध्वी प्राची (Sadhvi Prachi) ने कहा कि दूसरी बात मुझे यह पता चली है कि वहां पर विदेशी फंडिंग है। विदेशी फंडिंग (Foreign Funding) हो रही है, सरकार को मदरसे की जांच करनी चाहिए। खासकर ऐसे मदरसे की जहां पर इस तरह से हरकतें हो रही हैं। कहीं यह फंडिंग आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं हो रही। सरकार को बड़ी ही संजीदगी की के साथ जांच करनी चाहिए। पुलिस फोर्स पर पत्थर बाजी किसने की? किसने पेट्रोल बम तुम्हारे घरों से निकाले? किसके निकाले पत्थर तुम्हारी छतों से मिले? शहाबुद्दीन औकात में आ जाओ। बहुत तुम लोग खराब कर रहे हो।

दंगाइयों की नसबंदी होनी चाहिए

साध्वी प्राची (Sadhvi Prachi) ने कहा कि मैं कह रही हूं जो नमाज अदा करने के बाद मस्जिदों से निकलते हैं और पुलिस पर हिंदुस्तान की फोर्स पर पत्थर बाजी करके पुलिस प्रशासन को टारगेट करके जानलेवा हमला जान लेने का काम करते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूं। एक बड़ी साजिश के तहत नाबालिग बच्चों को आगे करके उनसे यह हमला कराया गया। यह मौलाना हमला कराते हैं मस्जिदों में बैठकर। नाबालिग बच्चों से हमला कराते हो। पुलिस प्रशासन और फोर्स पर इसलिए कहना पड़ रहा है उन दंगाइयों की नसबंदी तुरंत होनी चाहिए देश का कूड़ा-कचरा खत्म होना चाहिए, देश में तभी सुख शांति होगी।

मौलाना तौकीर की संपत्ति पर चलना चाहिए बुलडोजर

मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) को बरेली पुलिस मास्टरमाइंड (Bareilly Police Mastermind) अब मान रही है। मैं तो पिछले 5 साल से कह रही हूं दंगों का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान था बरेली में तौकीर रजा। प्रशासन ने गिरफ्तार किया बहुत अच्छा कदम उठाया उसकी जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी बहुत लोगों को स्टार प्रचारक बनाती है, लेकिन वहां कुछ होने वाला नहीं है थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए।

चुनाव में बुर्का पर प्रतिबंध जरूरी

मैं चुनाव आयोग (Election Commission) का धन्यवाद करती हूं कि चुनाव आयोग ने बिहार में बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। यह बहुत जरूरी है जहां-जहां चुनाव हो बुर्का पर प्रतिबंध होना चाहिए। उनके जो आधार कार्ड है उनकी शक्ल सूरत मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में एक केस आया है मुजफ्फरनगर में एक लड़का पकड़ा गया था पिछले चुनाव में। वह बुर्का पहनकर वोटिंग कर रहा था पकड़ा गया था। यह प्रूफ है इस पर बैन होना चाहिए।