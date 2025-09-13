जुनैद खान संग इस फिल्म में नज़र आएंगी साई पल्लवी , जानें नाम और रिलीज डेट

  1. हिन्दी समाचार
टॉलीवुड  एक्ट्रेस साई पल्लवी जो  अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई  हैं। अब वहीं एक्ट्रेस के रामायण से पहले एक और फिल्म आने की खबर आई है। आपको बता दें की एक्ट्रेस अब अमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ नज़र आएंगी । साई पल्लवी को बॉलीवुड की एक अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बदल गया फिल्म का नाम

बता दें कि मेकर्स ने जुलाई की शुरुआत में ही जुनैद खान और साई पल्लवी के साथ इस फिल्म की घोषणा कर दी थी। पहले इस फिल्म का नाम ‘एक दिन’ रखा गया था, लेकिन अब  मेकर्स ने बदलकर ‘मेरे रहो’ कर दिया है। फिल्म का डायरेक्शन सुनील पांडे कर रहे हैं। इसी फिल्म के साथ साई पल्लवी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करेंगी। वहीं, इस फिल्म में जुनैद खान का किरदार काफी अलग और दमदार होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

आमिर खान करेंगे प्रोड्यूस 

वहीं इस फिल्म को लेकर सबसे खास बात ये है कि   इस प्रोजेक्ट में आमिर खान और मंसूर खान 17 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। आमिर खान इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म ‘जाने तू या जाने ना’ में साथ काम किया था।

