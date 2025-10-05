संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद, भक्त चिंतित, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

मथुरा। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premanand Maharaj) की सेहत की तबीयत बिगड़ने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) अपने प्रवचन के दौरान लोगों का मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके एक दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में भक्त उनका इंतजार करते हैं। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। यही वजह है कि कुछ दिनों से वह सुबह की अपनी पैदलयात्रा पर भी नहीं जा पा रहे हैं। दावा किया जाता है कि प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें लगातार डायलिसिस कराना होता है।

श्री हित राधा केलि कुंज (Shri Hit Radha Keli Kunj) की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई है। प्रेमानंद महाराज वृंदावन की श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी (Vrindavan’s Sri Krishna Sharanam Society) में रहते हैं। हर सुबह 4 बजे वह सोसाइटी से श्री हित राधा केली कुंज आश्रम (Shri Hit Radha Keli Kunj Ashram) तक पैदल जाते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में अनुयायी उनकी एक झलक पाने के लिए रात से ही खड़े हो जाते हैं। पूरे रास्ते में रंगोलियां बनाई जाती हैं। फूल बरसाए जाते हैं।

बता दें कि इससे पहले भी कई अवसरों पर उनकी सेहत के कारण यह पदयात्रा कई दिनों तक स्थगित की जा चुकी है। प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) की यह पदयात्रा न केवल वृंदावन, बल्कि देश-विदेश के भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है। उनके अनुयायी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी भक्तों ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं।

अगले कुछ दिनों तक बंद रहेगी सुबह की पदयात्रा

मिल रही जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) को अगले कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में वो अगले कुछ दिनों तक सुबह की पदयात्रा पर नहीं जा पाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है।