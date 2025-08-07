सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता कैंसर से जंग हारे , 88 साल की उम्र में निधन

मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के बॉडीगार्ड शेरा (Bodyguard Shera) के पिता सुंदर सिंह जॉली (Father Sundar Singh Jolly) का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। शेरा ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि उनके पिता का अंतिम सफर शाम 4 बजे उनके निवास ‘1902, द पार्क लग्जरी रेजीडेंस, ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई’ से शुरू होगा। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद सलमान खान के फैंस शेरा को सांत्वना दे रहे हैं और दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत रखने की बात कह रहे हैं।

पिता के बेहद करीब थे शेरा

सुंदर सिंह जॉली (Sundar Singh Jolly) को उनके बेटे शेरा हमेशा एक आदर्श पिता के रूप में देखते रहे। इसी साल मार्च में पिता के जन्मदिन पर शेरा ने एक भावुक संदेश साझा किया था जिसमें उन्होंने उन्हें सबसे ताकतवर इंसान और अपनी प्रेरणा बताया था। उन्होंने लिखा था, ‘मेरी हर ताकत आपसे आई है, आप मेरे भगवान हैं पापा।’

शेरा की सलमान के साथ अटूट दोस्ती

शेरा, जिनका असली नाम गुरमीत सिंह (Gurmeet Singh) है, पिछले लगभग तीन दशकों से सलमान खान के साथ हैं। वो केवल एक बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि सलमान के परिवार के सदस्य जैसे माने जाते हैं। हर फिल्म शूटिंग, कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय दौरे में सलमान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शेरा, उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी और दोस्त हैं।

सलमान खान ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

सुंदर सिंह जॉली (Sundar Singh Jolly) के निधन की खबर सुनते ही जहां एक तरफ इंडस्ट्री के कई सितारे और प्रशंसक सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर अब तक सलमान खान का कोई बयान सामने नहीं आया है।