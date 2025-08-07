  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता कैंसर से जंग हारे , 88 साल की उम्र में निधन

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता कैंसर से जंग हारे , 88 साल की उम्र में निधन

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के बॉडीगार्ड शेरा (Bodyguard Shera) के पिता सुंदर सिंह जॉली (Father Sundar Singh Jolly) का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के बॉडीगार्ड शेरा (Bodyguard Shera) के पिता सुंदर सिंह जॉली (Father Sundar Singh Jolly) का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। शेरा ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि उनके पिता का अंतिम सफर शाम 4 बजे उनके निवास ‘1902, द पार्क लग्जरी रेजीडेंस, ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई’ से शुरू होगा। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद सलमान खान के फैंस शेरा को सांत्वना दे रहे हैं और दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत रखने की बात कह रहे हैं।

पढ़ें :- नवंबर में तैयार है जाइए एकॉन के गानों पर थिरकने के लिए, देश में तीन जगह करेंगे शो

पिता के बेहद करीब थे शेरा

सुंदर सिंह जॉली (Sundar Singh Jolly) को उनके बेटे शेरा हमेशा एक आदर्श पिता के रूप में देखते रहे। इसी साल मार्च में पिता के जन्मदिन पर शेरा ने एक भावुक संदेश साझा किया था जिसमें उन्होंने उन्हें सबसे ताकतवर इंसान और अपनी प्रेरणा बताया था। उन्होंने लिखा था, ‘मेरी हर ताकत आपसे आई है, आप मेरे भगवान हैं पापा।’

शेरा की सलमान के साथ अटूट दोस्ती

शेरा, जिनका असली नाम गुरमीत सिंह (Gurmeet Singh) है, पिछले लगभग तीन दशकों से सलमान खान के साथ हैं। वो केवल एक बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि सलमान के परिवार के सदस्य जैसे माने जाते हैं। हर फिल्म शूटिंग, कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय दौरे में सलमान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शेरा, उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी और दोस्त हैं।

पढ़ें :- Bollywood Times: सलमान खान को है इस बात का अफसोस, बोले- 'गलती बार-बार दोहराई...' , सुपरस्टार ने शेयर किया पोस्ट

सलमान खान ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

सुंदर सिंह जॉली (Sundar Singh Jolly) के निधन की खबर सुनते ही जहां एक तरफ इंडस्ट्री के कई सितारे और प्रशंसक सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर अब तक सलमान खान का कोई बयान सामने नहीं आया है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को पछाड़ा, शिक्षा के मंदिर बंद, मधुशाला चालू : अखिलेश यादव

यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को...

सुशासन बाबू आपके राज में क्या हो रहा है? SIR विवाद के बीच बिहार में बना ‘डोनाल्ड ट्रंप’ का निवास प्रमाण पत्र, FIR दर्ज

सुशासन बाबू आपके राज में क्या हो रहा है? SIR विवाद के...

Parliament Monsoon Session : विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Parliament Monsoon Session : विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा व राज्यसभा...

अखिलेश ने PM मोदी पर कसा तंज, बोले- भाजपा को 10 साल पहले ही किसानों, कृषि और डेयरी उत्पादों के हितों की चिंता करनी चाहिए थी

अखिलेश ने PM मोदी पर कसा तंज, बोले- भाजपा को 10 साल...

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता कैंसर से जंग हारे , 88 साल की उम्र में निधन

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता कैंसर से जंग हारे ,...

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में CRPF का वाहन गहरी खाई में गिरा, 2 जवानों की मौत और 12 घायल

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में CRPF का वाहन गहरी खाई में गिरा, 2...