सपा विधायक पूजा पाल को CM योगी की तारीफ करना पड़ा महंगा, पार्टी ने निकाला

Samajwadi Party has expelled MLA Pooja Pal: यूपी विधानसभा में ‘विज़न डॉक्यूमेंट 2047’ पर 24 घंटे मैराथन चर्चा के दौरान सपा की विधायक पूजा पाल ने अपराध के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर तारीफ की थी। इस दौरान सदन में सपा के सदस्यों ने उनके भाषण का विरोध भी किया था। वहीं, अब पार्टी ने पूजा पाल के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है।

दरअसल, विधानसभा में सपा विधायक पूजा पाल ने कहा कि सीएम योगी ने प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे अपराधियों को दंड देकर कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया है। जिसके लिए वह सीएम योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का धन्यवाद करती हैं। पूजा पाल के पति राजू पाल प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक थे। जिनकी साल 2005 में हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में आरोप अतीक अहमद के परिवार पर लगा था। वहीं, अप्रैल 2023 में अतीक अहमद की उस समय हत्‍या कर दी गई, जब उन्‍हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। अब विधानसभा में सपा विधायक पूजा पाल ने प्रयागराज में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए सीएम योगी का धन्यवाद किया है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाला

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जारी पत्र में लिखा है- सुश्री पूजा पाल, सदस्य विधान सभा, समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश)… आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों की गई हैं तथा आपको सचेत करने के उपरान्त भी उक्त गतिविधियों आपके द्वारा बन्द नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी एवं गम्भीर अनुशासनहीनता है। अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्काषित किया जाता है। साथ ही आपको समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है तथा अब आप समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम/मीटिंग आदि में भाग नहीं लेंगी और न ही आपको इसके लिए आमन्त्रित किया जायेगा।”