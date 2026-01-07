संदीप वांगा ने 'द राजा साब' की कास्ट का किया इंटरव्यू, जानें 'कोई यहां नाचे...' गाने का फिल्म से क्या कनेक्शन?

  1. हिन्दी समाचार
'बाहुबली' स्टार प्रभास ('Baahubali' Star Prabhas) की आने वाली हॉरर फैंटेसी फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रचार जोरों पर है और निर्माता लगातार नए गाने रिलीज करके दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। ‘बाहुबली’ स्टार प्रभास (‘Baahubali’ Star Prabhas) की आने वाली हॉरर फैंटेसी फिल्म ‘द राजा साब’ (The Raja Saab) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रचार जोरों पर है और निर्माता लगातार नए गाने रिलीज करके दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। इसी बीच, टीम ने एक खास इंटरव्यू की घोषणा की है। इसमें ‘स्पिरिट’ फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, प्रभास और ‘द राजा साब’ (The Raja Saab) की अभिनेत्रियां मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार से बात करते नजर आ रहे हैं।

कास्ट का इंटरव्यू

मेकर्स ने इंटरव्यू का एक प्रोमो भी जारी किया है, जिसका नाम है ‘द किंग साइज इंटरव्यू प्रोमो’। इसमें फिल्म के कुछ मजेदार सीन दिखाए गए हैं, जहां फिल्म, प्रभास की पर्सनैलिटी, गानों और उनकी आने वाली फिल्म ‘स्पिरिट’ पर बात हो रही है। यह पूरा इंटरव्यू 7 जनवरी की शाम या 8 जनवरी को रिलीज होगा, यानी फिल्म की रिलीज से ठीक पहले। इससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है। मेकर्स ने इसे ‘मस्ती से भरी यादगार बातचीत’ बताया है। प्रोमो में संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) का हल्का-फुल्का और मजेदार अंदाज दिख रहा है।

कास्ट की राय फिल्म के बारे में

फिल्म के कलाकारों ने ‘द राजा साब’ (The Raja Saab)  को रोमांटिक और हॉरर का अच्छा मिश्रण बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें डरावने हिस्से कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। प्रभास ने फिल्म के एक बड़े ट्विस्ट के बारे में थोड़ा बताया, जहां से फिल्म की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है।

संदीप रेड्डी वांगा की राय

इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga)  ने सबसे ज्यादा मजाक किए, खासकर प्रभास के शर्मीले स्वभाव पर। उन्होंने कहा, ‘मैंने सुना था कि प्रभास शर्मीले हैं, लेकिन उनकी शर्मीलापन तो बहुत ज्यादा है।’ वांगा ने यह भी बताया कि प्रभास ने उन्हें फिल्म की शूटिंग के बारे में बताया, ‘बड़ा सेट है, तीन हीरोइनें हैं, गाने हैं, दादी का रोल है और 400 करोड़ का बजट है, लेकिन हम इसे 40 दिनों में पूरा कर लेंगे।’ संदीप ने फिल्म में ‘कोई यहां नाचे नाचे’ गाने का जिक्र भी किया, जो इस फिल्म में प्रभास के ऊपर फिल्माया गया है। यह गाना प्रभास को काफी पसंद भी है।

फिल्म ‘द राजा साब’ के बारे में

‘द राजा साब’ (The Raja Saab)  संक्रांति के मौके पर 9 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है। उसी दिन थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्म ‘जन नायकन’ भी रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर ‘द राजा साब’ और ‘जन नायकन’ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

