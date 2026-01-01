Spirit के पहले पोस्टर में दिखा प्रभास का स्वैग, बेखौफ नजर आई तृप्ति डिमरी

  1. हिन्दी समाचार
मेगास्टार प्रभास ने न्यू इयर के मौके पर  फैन्स को बड़ा सरप्राइज दिया है. जिसे बाद फैन्स  के ख़ुशी का ठिकाना नहीं है. बता दे कि प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘स्पिरिट’ का पहला लुक सामने आ गया है. नए साल 2026 के खास मौके पर फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने मूवी का इंतजार कर रहे फैंस को न्यू ईयर सरप्राइज दिया है. ‘स्पिरिट’ का पहला पोस्टर बहुत ही इंटेंस और शानदार है. इस पोस्टर में प्रभास का स्वैग और तृप्ति डिमरी का बेखौफ अंदाज देखने को मिल रहा है. फिल्म डायरेक्टर संदीप ने फिल्म का पोस्टर आधी रात में शेयर किया  है .

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

‘स्पिरिट’ में प्रभास और तृप्ति का लुक

‘स्पिरिट’ के पहले पोस्टर में प्रभास की पूरी पीठ जख्मी दिख रही है, जिस पर जगह-जगह पट्टियां बंधी हुई हैं. उनके सामने ही तृप्ति डिमरी खड़ी हैं और प्रभास के मुंह में लगी सिगरेट को लाइटर से जलाती दिख रही हैं. इसमें तृप्ति डिमरी व्हाइट कलर की साड़ी पहने बेखौफ दिख रही हैं. इस दौरान प्रभास व्हाइट कलर की पैंट पहने और काला चश्मा पहने स्वैग दिखा रहे हैं. ये पोस्टर देख कर ऐसा लगता है कि प्रभास और तृप्ति की जोड़ी मिलकर दुश्मनों की बैंड बजाने वाली है.

फैंस को पसंद आया ‘स्पिरिट’ का पोस्टर

‘स्पिरिट’ से प्रभास और तृप्ति के पहले लुक को देखकर फैंस में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म के पहले पोस्टर को फैंस ने काफी पसंद किया. इसके साथ ही फैंस ने मूवी को लेकर कमेंट सेक्शन में दिल खोलकर अपनी खुशी जाहिर की है. जहां एक यूजर ने लिखा, ‘फैंस के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा,’ वहीं, दूसरे फैन ने लिखा, ‘राजा घायल है, लेकिन उसका स्वैग बरकरार है. यह लुक एकदम तबाही मचाने वाला है. अगर यह सिर्फ पोस्टर है, तो टीजर तो तहलका मचा देगा. स्पिरिट एक जबरदस्त हिट होने वाली है.’

 

