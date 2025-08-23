Sara Tendulkar ने शुरू किया जिंदगी का नया चैप्टर, पापा सचिन समेत भाभी सानिया ने दिया साथ

क्रिकेट भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर एक बार फिर से सुर्खियों में छाईं हुईं हैं। भाई अर्जुन तेंदुलकर के बाद सारा ने भी अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर दिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सारा की पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। सारा की जिंदगी का ये नया चैप्टर उनके करियर से जुड़ा है। दरअसल, सारा तेंदुलकर ने मुंबई में अपना पिलेट्स स्टूडियो खोला है।

सारा ने हाल ही में पिता सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर इस स्टूडियो का उद्घाटन किया है। इस खास मौके पर सारा की होने वाली भाभी सानिया ननद सारा की मनोबल बढ़ाने पहुंची हैं वो भी मौजूद रही। इस खास मौके की कई तस्वीरें सचिन ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं।तस्वीरों को शेयर करते हुए सचिन ने लिखा कि सारा तेंदुलकर ने मुंबई में अपना पिलेट्स स्टूडियो खोला है। वो कड़ी मेहनत और विश्वास के दम पर यहां तक पहुंची हैं।