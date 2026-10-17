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Saudi Arabia-Houthi attack : अदन एयरपोर्ट पर हूतियों ने छोड़ी मिसाइलें , सऊदी अरब ने मार गिराने किया दावा

यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बना तनाव समाप्त होने का नात ही नहीं ले रहा है। खबरों के अनुसार,दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में हूतियों ने International Airport को निशाना बनाया।बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक दो मिसाइलें एयरपोर्ट परिसर के भीतर गिरीं। शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Saudi Arabia-Houthi attack : यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बना तनाव समाप्त होने का नात ही नहीं ले रहा है। खबरों के अनुसार,दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में हूतियों ने International Airport को निशाना बनाया। Ballistic missiles दागीं। स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक दो मिसाइलें Airport premises के भीतर गिरीं। शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

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खबरों के मुताबिक, एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तीसरी मिसाइल पश्चिमी अदन के Al-Burayka इलाके में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के मुख्यालय के पास स्थित सैन्य ठिकाने पर गिरी। अटैक के दौरान शहर में तीन तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद कई एंबुलेंस को इन इलाकों की ओर जाते देखा गया।

हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले Al-Masirah TV ने समूह के एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि हमले का लक्ष्य अदन एयरपोर्ट के पास स्थित बद्र सैन्य शिविर था। हूतियों के मुताबिक वहां Saudi military का मुख्यालय और हथियारों का भंडार मौजूद है।

इससे एक दिन पहले अदन में Al-Ma’ashiq Presidential Palace Complex पर भी मिसाइल हमला हुआ था। यमन सरकार के मुताबिक उस हमले में पांच लोगों की मौत हुई और 16 अन्य घायल हो गए। Houthis ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि उन्होंने परिसर में मौजूद Saudi Military Operations Headquarters को निशाना बनाया था।

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