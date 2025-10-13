अब ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए को दिखाई आंख, बोले- मेरी मांग नहीं मानी तो अकेले सभी सीटों पर लड़ूगा चुनाव

लखनऊ : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से “4-5 सीटें” मांगी है। उन्होंने कहा कि नहीं मिली सीटें तो एनडीए गठबंधन तोड़कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की चेतावनी दी। राजभर ने अपनी पार्टी को एक भी सीट न दिए जाने पर एनडीए से असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने “गठबंधन धर्म” का पालन नहीं किया। राजभर ने आगे कहा कि एसबीएसपी बिहार में एक मोर्चा बनाएगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब, एसबीएसपी बिहार चुनाव अपने दम पर लड़ने पर विचार कर रही है। हम एक मोर्चा बनाएंगे और वहां चुनाव लड़ेंगे। अब तक पार्टी ने पहले चरण की 52 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं।

नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। हम 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार के लोगों, आप गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, आपने अपने नेतृत्व को गलत फीडबैक दिया। हम अपने गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए तैयार हैं। अभी भी कुछ समय है, अगर आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हमें 4-5 सीटें दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए द्वारा 2025 के बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा के बाद कहा। एनडीए ने रविवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा कर दी।

इस व्यवस्था के तहत, भाजपा और जद(यू) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, और मतगणना 14 नवंबर को होगी। यह आगामी चुनावी मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और जनता दल (यूनाइटेड) (जद(यू)) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बीच होगा।

इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी, दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीआई-एमएल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम), और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) भी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रशांत किशोर की जन सुराज ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा ठोंका है।