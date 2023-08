SC ने राहुल गांधी को भाषण देते समय संयम बरतने की दी थी नसीहत : हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी। ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई है। इसके जल्द ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली की उम्मीद जतायी जा रही है। इसी बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने शनिवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों को ‘तथाकथित जश्न’ के बीच उजागर नहीं किया गया।

दरअसल, हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ हिस्सों को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने अपने एक्स (ट्विटर) अकाउंट से एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ‘पैरा आठ- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान अच्छे नहीं हैं। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से भाषण देते समय कुछ हद तक संयम बरतने की उम्मीद की जाती है। सार्वजनिक जीवन में लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए।’

The parts of the Supreme Court’s verdict, which were not highlighted yesterday in the midst of so called celebration:

असम के सीएम ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 2019 के अवमानना मामले का स्पष्ट संदर्भ है। इससे वह बार-बार अपराध करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘पैरा 12 में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है कि दोषसिद्धि पर रोक का निचली अदालत में चल रही अपील प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।’

✅ The order has a clear reference to Rahul Gandhi’s 2019 contempt case in the Hon’ble Supreme Court underlining his credibility as a repeat offender.

✅ Para 12,the Hon’ble SC makes it clear that the stay will not influence the ongoing appeal process at the lower court.

