School Closed : यूपी के इस जिले में आठवीं तक के स्कूलों में 30 दिसंबर तक छुट्टी, आदेश जारी

यूपी (UP) के बरेली जिले (Bareilly District) में कोहरा और सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्द हवा के कारण गलन भी बढ़ गई है। सर्द मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

बरेली । यूपी (UP) के बरेली जिले (Bareilly District) में कोहरा और सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्द हवा के कारण गलन भी बढ़ गई है। सर्द मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम अविनाश सिंह (DM Avinash Singh) के निर्देश पर बीएसए डॉ. विनीता (BSA Dr. Vineeta) ने आदेश जारी करते हुए कक्षा एक से लेकर आठ तक के सभी बोर्ड के परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 29 और 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया है।

शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों में बच्चों के लिए 29 और 30 दिसंबर को अवकाश रहेगा। वहीं यू-डायस, अपार आईडी व अन्य प्रशासकीय-विभागीय कार्य के लिए सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने विद्यालयों में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक मौजूद रहेंगे।

कोहरे और सर्दी को लेकर अलर्ट जारी

बरेली में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह पांच से सात बजे तक कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही। हाईवे से लेकर गली-मोहल्लों तक में घना कोहरा देखने को मिला। सर्द हवा चलने से गलन बढ़ गई। दिनभर शीत दिवस के हालात रहे। मौसम विभाग ने जिले में रविवार को कोहरे का रेड, इसके बाद तीन दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

शनिवार को दिनभर नहीं खिली धूप

जिले में बीते कुछ दिनों से ठंड में कमी के साथ तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। शुक्रवार को दोपहर में हल्की धूप निकली, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। धूप निकलने पर लोग पार्क व छतों पर बैठे दिखाई दिए। शाम को मौसम फिर से ठंडा हो गया। रात दस बजे से ही जिले के बाहरी इलाकों में कोहरा छाने लगा जो देर रात तक शहर में आ गया। शनिवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। दिनभर धूप नहीं निकली।

मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार पहाड़ से आ रही ठंडी हवा से आने वाले कुछ दिनों में गलन बढ़ने की संभावना है। इस दौरान मौसम शुष्क रह सकता है। मंगलवार से शुक्रवार तक शहर के अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री का अंतर आया। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 18.3 व न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

