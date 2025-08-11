  1. हिन्दी समाचार
  3. Uttarkashi Cloudburst: मलबे में लापता लोगों की तलाश शुरू…सेना और एसडीआरएफ समेत कई टीमें जुटीं

उत्तरकाशी में भारी आपदा के बाद रेसक्यू टीम लगातार जांच करने में  लगी हुई है। जो लोग लापता है  उनकी तलाश कर रही है। जो लोग बचे हैं यानि की फसे  हुए हैं उन्हे बाहर  निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है।धराली आपदा के छह दिन बाद वहां पर मलबे में सेना, आईटीबीपी सहित एनडीआरफ, एसडीआरएफ की ओर से खोज बचाव कार्य  शुरू कर दिया गया है। मलबे के बीच खुदाई कर लापता लोगों को ढूढा जा रहा है। वहीं, निम और सेना रेको डिडेकटर मशीन से वहां पर सर्च अभियान चला रही है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

उत्तरकाशी में भारी आपदा के बाद रेसक्यू टीम लगातार जांच करने में  लगी हुई है। जो लोग लापता है  उनकी तलाश कर रही है। जो लोग बचे हैं यानि की फसे  हुए हैं उन्हे बाहर  निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है।

मलबे में लापता हुए  लोगों की तलाश

धराली आपदा के छह दिन बाद वहां पर मलबे में सेना, आईटीबीपी सहित एनडीआरफ, एसडीआरएफ की ओर से खोज बचाव कार्य  शुरू कर दिया गया है। मलबे के बीच खुदाई कर लापता लोगों को ढूढा जा रहा है। वहीं, निम और सेना रेको डिडेकटर मशीन से वहां पर सर्च अभियान चला रही है।

ऑफ बड़ौदा ने सीएम राहत कोष में दी एक करोड़ की राशि

 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से  बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों ने  मुलाक़ात किया। इसके साथ ही उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा में राहत कार्यों के लिए सीएम राहत कोष में एक करोड़ की राशि दी। रविवार को सीएम आवास में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधिमंडल ने धराली व हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ की धनराशि का योगदान दिया।  इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त किया।

 आज प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जाएगी- गंगोत्री विधायक 

गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा, “फिलहाल 50 लापता लोगों की सूची तैयार की गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लोग काम के लिए आए थे और लापता हो गए हैं। उनकी तलाश जारी  है।  टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक शिविर स्थापित किया और दो दिनों तक  कार्य की निगरानी की। मैं 3-4 दिनों से यहां हूं। प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक धन और अन्य आपूर्ति भी यहां पहुंच गई है। सड़कें खोलना और धराली को फिर से बसाना हमारे लिए एक चुनौती है। मुख्यमंत्री इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं।  मुख्यमंत्री ने तुरंत उन मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपये की घोषणा की है। आज, सभी प्रभावितों को राशि वितरित की जाएगी।”

43 लोग लापता- गढ़वाल कमिश्नर

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि धराली आपदा में 43 लोग अब तक मिसिंग चल रहे हैं। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज देने के लिए राजस्व परिषद के सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है। टीम उत्तरकाशी जाकर लोगों से बात चीत करेगी फिर हाल का जायजा लेगी। इसके बाद लोग भी उनके लायक होगा उतनी राशि देगी।

बारिश के कारण शुरू नहीं हुआ रेस्क्यू

उत्तरकाशी जनपद में बारिश होने के कारण धराली क्षेत्र के लिए हेली रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं हो पाया है। मौसम खराब होने की वजह से यहां हेली नहीं नहीं चल पा रही है।

 

 

 

