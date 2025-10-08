Bihar Election 2025 : NDA में सीट बंटवारे को लेकर मचा बवाल, अब जीतनराम मांझी 15 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े

नई दिल्ली। बिहार में सीट बंटवारे से पहले NDA में बवाल मचा हुआ है। जीतनराम मांझी (Jitan Ram Manjhi) 15 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। मांझी ने अपने X अकाउंट से रामधारी सिंह दिनकर (Ramdhari Singh Dinkar) की कविता के जरिए 15 सीटों की डिमांड कर दी है।

उन्होंने X पर लिखा कि ‘हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, HAM वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे’ । बता दें कि इस कविता की असली पंक्ति है तो दे दो केवल 5 ग्राम। मांझी ने इसकी जगह 15 का जिक्र किया है। इससे पहले ‘जीतन राम मांझी ने कहा है कि, ‘सीटों को लेकर हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त सीटें मांग रहे हैं, यानी बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए। इसके लिए पर्याप्त सीटें चाहिए। यह अपेक्षा इसलिए है क्योंकि हम कोई मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। हम बस चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले, इसलिए यही हमारी मुख्य मांग है।’

बुधवार को चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि अभी बातचीत चल रही है। बात फाइनल होने पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। इनी बीच चिराग पासवान (Chirag Paswan) का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उन्होंने अपने पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तस्वीर को शेयर करते हुए उन्हें याद किया। कहा कि पापा हमेशा कहा करते थे। जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो। कदम-कदम पर लड़ना सीखो। अब चिराग पासवान (Chirag Paswan) के इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।

इससे पहले चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने एक और पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि पापा आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन “बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फर्स्ट” को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है।

आगामी चुनाव हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है : चिराग

बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है। बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके। पापा आपकी प्रेरणा, आशीर्वाद और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे।

चिराग-मांझी की जिद ने एनडीए की बढ़ाई टेंशन

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे का काम 80 फीसदी तक हो चुका है। भाजपा और जदयू दोनों 100 से अधिक पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। केंद्रीय चिराग पासवान की पार्टी को 28, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Union Minister Jitan Ram Manjhi) को 15 और उपेंद्र कुशवाह की पार्टी को करीब पांच सीटें भाजपा और जदयू देना चाहती है। लेकिन, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (Hindustani Awam Morcha) मानने को तैयार नहीं।

चिराग को 35 से कम मंजूर नहीं

चिराग पासवान को मनाने में भाजपा जुटी है। चिराग 35 सीटें चाहते हैं। भाजपा 20 सीटें देने को तैयार है। इसके साथ उनकी पार्टी को केंद्र या राज्य के उच्च सदन में भी एक सीट मिलेगी। चिराग बड़ा मंत्रालय भी चाहते हैं। चिराग ने वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई में 2-2 सीटों की डिमांड की है। इन 5 लोकसभा सीटों में उनकी पार्टी के सांसद हैं। दावेदारी गोविंदगंज सीट पर भी है। यह सीट लोजपा (आर) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहिए। इस सीट से भाजपा विधायक हैं। चिराग को मनाने के लिए उनसे भाजपा के वरीय नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडेय मिले। भाजपा की तरफ से अंतिम निर्णय केंद्र के निर्देश पर होगा।