VIDEO-दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी आतंकी उमर नबी के घर को IED से उड़ाया

श्रीनगर। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले (Red Fort) के पास कार बम विस्फोट (Bomb Explosion) की घटना में सुरक्षा एजेंसियों (Security Agencies) ने कठोर कदम उठाया है। मुख्य आरोपी आतंकी डॉ. उमर नबी (Terrorist Dr. Umar Nabi) के पुलवामा स्थित आवास को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
दिल्ली विस्फोट (Delhi Blast) में शामिल विस्फोटकों से लदी कार चलाने वाले आतंकी डॉ. उमर नबी (Terrorist Dr. Umar Nabi) का घर जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुलवामा जिले (Pulwama District) में सुरक्षाबलों ने ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि को यह कार्रवाई की गई।
बता दें कि सोमवार रात लाल किले (Red Fort) के पास हुए कार विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। उमर हुंडई i20 कार चला रहा था, जो विस्फोटकों से लदी थी। विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए डीएनए (DNA) नमूनों के डॉ. उमर की मां के नमूनों से मेल खाने के बाद उसकी पहचान की पुष्टि हुई। आतंकी उमर नबी अपने सर्कल में एक अकादमिक रूप से कुशल पेशेवर के रूप में जाना जाता था, कथित तौर पर वह पिछले दो वर्षों में कट्टरपंथी बन गया।
उमर पुलवामा के कोइल इलाके में रहता था। पुलिस उसके माता-पिता और भाईयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर, सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिन में कश्मीर में 500 लोकेशन पर छापा मारा है। पूछताछ के लिए 600 लोग हिरासत में लिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने बताया कि वे 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देशभर में कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट (Delhi Blast) में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है।